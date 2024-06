«Der Verwaltungsrat ist bereit, seine Entscheidungen zu treffen, er hat die Zeit dazu», sagte Calhoun am Dienstag am Rande einer Luftfahrtkonferenz in Berlin. Er wolle das Unternehmen durch dessen aktuelle Krise bringen. Der US-Flugzeugbauer steht unter Druck, nachdem Anfang des Jahres das Herausfallen eines optionalen Notausgangs während eines Fluges in den USA bei einem 737-Modell gravierende Mängel in der Produktion zum Vorschein brachte.