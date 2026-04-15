Signorell erneuerte dagegen seine Kritik am Vorgehen des Gremiums und sprach von «Erpressung». Der Verwaltungsrat hatte im Vorfeld in Aussicht gestellt, bei einer Annahme des Rückkaufprogramms auf die Dividendenausschüttung zu verzichten, womit die Aktionäre laut Signorell faktisch vor die Wahl zwischen Ausschüttung und Aktienrückkauf gestellt worden seien.