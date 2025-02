Unter dem Strich blieb ein Plus von 14,9 Millionen Franken nach einem happigen Verlust von 66,5 Millionen im Jahr davor. Der Gesamtumsatz der fortgeführten Bereiche sank um 10,1 Prozent auf 231,0 Millionen Franken, wie Calida am Freitag mitteilte. Sowohl die Kernmarke Calida, die Lingerie-Marke Aubade und noch stärker die sich im Umbau befindliche US-Tochter Cosabella büssten an Umsatz ein.