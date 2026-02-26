Cosabella bleibt Sorgenkind

Bei den Kernmarken Calida und Aubade lag die EBIT-Marge bei überproportional hohen 6,7 Prozent. Der Umsatz bei der Marke Calida ging aber um 3,4 Prozent auf 145,1 Millionen Franken zurück. Der Rückgang ist den Angaben zufolge auf das Geschäft in den Läden zurückzuführen, während sich das Onlinegeschäft insbesondere im zweiten Halbjahr positiv entwickelt habe.