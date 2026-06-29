Betroffen sind den Angaben zufolge ausschliesslich Beschäftigte ausserhalb des weltweit wichtigsten Marktes für BAT, den USA. Zunächst blieb unklar, wie viele ‌der deutschen Mitarbeiter um ihre Jobs bangen müssen. Das Unternehmen führt sein Deutschland-Geschäft von Hamburg aus. Zudem betreibt es ​in Bamberg ein Werk für Stopf- und ​Drehtabak.