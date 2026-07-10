«Seit 2023 beobachten wir, dass einige ‌Bars und Restaurants begonnen haben, orangefarbene Getränke, oft vom Fass, ‌zu servieren, die nicht unbedingt mit Aperol ​hergestellt werden», sagte Andrea Neri, Geschäftsführer der Aperitif-Sparte von Campari, in Mailand. Verbraucher würden oft irrtümlich annehmen, sie tränken das Original. Im Heimatmarkt Italien, wo der Wettbewerb am härtesten ist, hat der Spirituosenkonzern bereits eine Werbekampagne und ein Treueprogramm gestartet.