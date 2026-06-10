Besteht nicht das Risiko, dass die Zinsen zu stark angehoben werden?

Dieses Risiko muss man im Blick behalten. Es wäre allerdings ein Fehler, denn die aktuelle Situation ist nicht mit 2022 vergleichbar. Die Gefahr von Zweitrundeneffekten ist begrenzt: Das Lohnwachstum hat sich verlangsamt, und der Arbeitsmarkt schwächt sich bereits ab. Würde die EZB die Zinsen stärker anheben, liefe sie Gefahr, das Wachstum unnötig zu belasten – und das in einer Zeit, in der Europa ohnehin schon mit einem weniger günstigen externen Umfeld konfrontiert ist: Das globale Wachstum verlangsamt sich und chinesische Hersteller gewinnen in einer Reihe von Branchen Marktanteile, insbesondere bei Elektrofahrzeugen und Solarmodulen.