Der erste Kurs hatte am Morgen bei 6,48 Euro gelegen, in der Folge zog er dann deutlich an bis auf 8,30 Euro. Dies war ein Anstieg im Vergleich zum ersten Kurs von 28 Prozent. Durch den Börsengang befinden sich rund 15 Prozent der Unternehmensanteile und insgesamt knapp zwei Millionen Inhaberaktien im Streubesitz. Im Rahmen der zuvor bereits abgeschlossenen Privatplatzierung wird Cantourage den Angaben zufolge im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich bewertet.