Care-Arbeit gehört zu den grossen Selbstverständlichkeiten des Alltags. Die Versorgung und Erziehung der Kinder, die Pflege der betagten Eltern, die Führung des Haushalts oder gar die Betreuung der Haustiere. Unter Care-Arbeit zählen unbezahlte Sorge- und Betreuungsarbeit. Diese umfasst laut Bundesamt für Statistik mehr Stunden als die gesamte bezahlte Erwerbsarbeit in der Schweiz.

Dennoch gibt es in diesem Zusammenhang ein Paradoxon: Die Arbeit ist unentbehrlich für die Gesellschaft und legt den Grundstein für jede produktive Erwerbsarbeit. Aber: Während die Löhne auf dem Arbeitsmarkt mit Abgaben für die Altersvorsorge versehen sind und künftige Renten finanzieren, wird die Care-Arbeit weder entlöhnt noch abgesichert. Damit verzichtet die Person, welche die Care-Arbeit übernimmt, oft ganz oder teilweise auf finanzielle Entschädigung und Absicherung im Alter.