Der Augenheilkunde-Spezialist Carl Zeiss Meditec startet ein neues Aktienrückkaufprogramm. Vom 9. Februar an sollen innerhalb eines Jahres Aktien für bis zu 150 Millionen Euro erworben werden, wie die börsennotierte Medizintechnik-Sparte des Optikkonzerns Carl Zeiss am Montag in Jena mitteilte. Zum Freitags-Schlusskurs könnte Carl Zeiss Meditec damit gut 1,5 Millionen Aktien zurückkaufen, das sind rund 1,7 Prozent des Grundkapitals. Das Unternehmen hatte sich schon 2020 von den Aktionären die Zustimmung für den Aktienrückkauf geholt. Was mit den zurückgekauften Aktien geschehen soll, liess Meditec offen.