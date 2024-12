Der Umsatz schrumpfte in den zwölf Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um 1,1 Prozent auf knapp 2,07 Milliarden Euro, wie Carl Zeiss Meditec am Mittwoch in Jena mitteilte. Der operative Gewinn (Ebit) ging von 348,1 Millionen auf 194,5 Millionen Euro zurück. Analysten hatten hier mehr erwartet. Belastend wirkten sich dabei Sondereffekte im Zusammenhang mit der jüngsten Übernahme von Dutch Ophthalmic Research Center (D.O.R.C.), hiess es.