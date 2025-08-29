Der Elektrotechnikhersteller Carlo Gavazzi will seinen Produktionsstandort in Malta aufgeben. Ein Datum für die Schliessung des Werks wurde in der Mitteilung vom Freitag noch nicht genannt.
Die Produktion in Malta werde schrittweise eingestellt, schrieb das Unternehmen. Das Produktangebot der Carlo Gavazzi Gruppe sei davon aber nicht betroffen. Die Produktion der bis anhin in Malta hergestellten Produkte werde an anderen Standorten der Gruppe weitergeführt, insbesondere in den Werken in Mexiko und China.
(AWP)