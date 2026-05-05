Positiv hat sich der Auftragseingang entwickelt: Dieser stieg laut den Angaben um 28,1 Prozent auf rund 138,3 Millionen Franken. Dabei seien die Aufträge im zweiten Semester mit rund 70,2 Millionen Franken leicht über jenen des ersten Semesters (68,1 Mio) gelegen.