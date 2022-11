Der Umsatz legte im per Ende September abgeschlossenen Semester um gut 13 Prozent auf 104,7 Millionen Franken zu, wie die Gesellschaft am Donnerstag mitteilte. Ohne negative Währungseffekte lag das Wachstum gar bei knapp 19 Prozent. Der Auftragseingang erhöhte sich gleichzeitig um 10,0 Prozent auf 133,1 Millionen Franken. Das Verhältnis Auftragseingang zu Umsatz (Book-to-bill) lag per Ende September bei 1,27.