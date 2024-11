Der Umsatz fiel in dem per Ende September abgeschlossenen Semester um 34 Prozent auf 64,1 Millionen Franken, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Und der Bestellungseingang sackte gar fast 47 Prozent auf 44,4 Millionen ab. Das Unternehmen verblieb in der Folge nur noch knapp in der Gewinnzone.