Asien und Amerika wachsen stärker

Aus geografischer Sicht legte das Unternehmen besonders stark in Amerika (+14,5 Prozent) und auch Asien (+10,6 Prozent) zu, obwohl das Wachstum dort jeweils von negativen Währungseffekten beeinflusst wurde. In Amerika wurde das Wachstum von USA und Kanada getragen, in Asien von Schlüsselmärkten wie China.