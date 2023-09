Seit Montag kennzeichnet Carrefour in seinen Filialen in Frankreich 26 Produkte mit der Aufschrift «Bei diesem Produkt ist das Volumen oder Gewicht gesunken und der effektive Preis des Lieferanten gestiegen.» Diese Warnungen blieben so lange, bis die Lieferanten Preissenkungen zustimmten, erklärte Carrefour-Chef Alexandre Bompard.