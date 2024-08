BOJ-Ausblick

Wenn die BOJ das Feuer aufrechterhält, wird der Anreiz für einen Wiedereinstieg in den Handel steigen. Händler könnten in der kommenden Woche weitere Klarheit über den Handel erhalten, da der BOJ-Gouverneur Kazuo Ueda am 23. August vor dem Parlament sprechen wird. Sie könnten auch ermutigt werden, wenn der Vorsitzende der Federal Reserve Jerome Powell in seiner Rede in Jackson Hole am selben Tag den Wetten einiger Händler widerspricht, dass die US-Notenbank die Geldpolitik im September um einen halben Prozentpunkt lockern wird. Wenn sich Ueda zurückhaltend äussert, während Powell sich hawkistisch gibt, dürfte dies die Zinsdifferenzen zwischen den USA und Japan hoch halten und mehr Anleger zu Carry-Trades verleiten.