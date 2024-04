John Williams, Chef des Notenbank-Bezirks New York, sieht zwar Fortschritte der Fed bei der Senkung der Inflation in den USA. Die unsicheren Aussichten bedeuteten aber, dass die Notenbank eingehende Daten im Auge behalten müsse, um ihre Zinspolitik festzulegen, wie er am Donnerstag sagte. Positiv für die Aktienmärkte ist sicher, dass die US-Wirtschaft weiterhin sehr gut läuft. Positive Impulse für die Börsen könnten auch die anlaufende Berichterstattung der Unternehmen zu den Geschäften im ersten Quartal bringen.