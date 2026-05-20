Nach acht Wochen Spielzeit war es am 22. April so weit: Lilian Obimo wurde als Siegerin im Börsenspiel von cash.ch ausgerufen. Unter dem Pseudonym «pupetta» liess sie die 2476 Konkurrenten hinter sich und darf damit die Preissumme von 10'000 Franken entgegennehmen. 4700 Teilnehmende hatten sich für das Spiel angemeldet. Um für den Sieg aber infrage zu kommen, musste man mindestens 5 Trades tätigen.