Die Spielbanken gehörten zu den am strengsten regulierten Gewerbe in Liechtenstein. Bereits heute seien die Voraussetzungen für eine Bewilligung praktisch gleich wie in der Schweiz. 2024 werde zudem ein Abkommen mit der Schweiz zur Stärkung des grenzüberschreitenden Spielerschutzes in Kraft treten. Und auch eine Erhöhung der Geldspielabgabe sei geplant.