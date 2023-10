Der Umsatz stieg dank hoher Nachfrage und gestiegener Verkaufspreise im vergangenen Jahresviertel um 12 Prozent auf 16,8 Milliarden US-Dollar (15,75 Mrd Euro), wie der Konzern am Dienstag in Irving (US-Bundesstaat Texas) mitteilte. Vorbörslich verlor die Caterpillar-Aktie dennoch 3,5 Prozent.