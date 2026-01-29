Rückenwind erhielt der weltgrösste ​Hersteller von Baumaschinen vor allem durch den ‌KI-Boom: Da Tech-Konzerne Milliarden in ‍neue Rechenzentren investieren, schnellt die Nachfrage nach Notstromaggregaten von Caterpillar in ​die Höhe. Zudem konnte der Konzern, der als Barometer für die Weltkonjunktur gilt, höhere Preise für seine Industriemaschinen durchsetzen ‌und so die Margen stützen.