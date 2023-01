Trotz der schlechten Leistung in den letzten zwei Jahren zieht Woods Vision, die innovativen Firmen von morgen ins Visier zu nehmen, weiterhin Fans an. Laut von Bloomberg zusammengestellten Daten hat der "ARK Innovation ETF" im vergangenen Jahr Nettozuflüsse in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar angelockt. Jeder ihrer acht in den USA notierten ETF sitzt 2023 auf Gewinnen, wie die Daten zeigen.