Die neuen Investitionen von Ark zeigen laut Bloomberg Woods anhaltendes Vertrauen in die Aussichten von Aktien, die mit künstlicher Intelligenz (KI) verbunden sind. Woods ist mit ihrem Interesse an Unternehmen mit vielversprechenden KI-Aussichten nicht alleine: Sieben Unternehmen, darunter Microsoft, haben in diesem Jahr etwa drei Viertel des 20-prozentigen Anstiegs des S&P 500-Index vorangetrieben.