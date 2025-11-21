Der Flaggschiff-Fonds von Cathie Wood kaufte am Donnerstag Aktien von Nvidia, nachdem das Unternehmen einen überwältigenden Gewinn vorweisen konnte. Der Fonds bekräftigte damit die «bullische» Haltung ihrer Firma ARK Investment Management gegenüber dem Chip-Bellsheet.
ARK Innovation ETF, ein aktiv verwalteter börsengehandelter Fonds, kaufte am Donnerstag 93'374 Nvidia-Aktien, wie aus den täglichen Handelsdaten des ETF-Anbieters hervorgeht. Dies war der erste Kauf von Nvidia-Aktien durch einen ARK-Fonds seit dem 4. August, wie von Bloomberg zusammengestellte Daten zeigen.
Die Erholung der Nvidia-Aktien verpuffte am Donnerstag, nachdem die Anleger eine unerwartet gute Umsatzprognose und die Zusicherung, dass sich die KI-Wirtschaft nicht in einer Blase befindet, ignoriert hatten. Nach einem anfänglichen Anstieg von mehr als 5 Prozent schloss die Aktie in New York am Donnerstag mit einem Minus von 3,2 Prozent bei 180,64 Dollar.
Der breitere Markt gab ebenfalls nach, da die Anleger ihre Wetten auf eine mögliche Zinssenkung der Federal Reserve im Dezember zurücknahmen. Die asiatischen KI-Aktien folgten den US-Verlusten, wobei die Aktienbenchmarks für Südkorea und Taiwan am Freitag um jeweils mehr als 3 Prozent fielen.
Vor dem Kauf am Donnerstag hielt ARK Investment mehr als 1,1 Millionen Aktien des wertvollsten Unternehmens der Welt (Stand: 30. September), wie von Bloomberg zusammengestellte Daten zeigen.
Die täglichen Handelsupdates von ARK zeigen nur die aktiven Entscheidungen des Managementteams und beinhalten nicht die durch Investorenströme verursachten Erstellungs- oder Rücknahmeaktivitäten. Der Preis des Flaggschiff-ETF von ARK ist seit seinem Höchststand im Oktober um mehr als 20 Prozent gesunken, verglichen mit einem Rückgang von 4,3 Prozent beim Nasdaq 100 Index im gleichen Zeitraum.
(Bloomberg/cash)