Die Erholung der Nvidia-Aktien verpuffte am Donnerstag, nachdem die Anleger eine unerwartet gute Umsatzprognose und die Zusicherung, dass sich die KI-Wirtschaft nicht in einer Blase befindet, ignoriert hatten. Nach einem anfänglichen Anstieg von mehr als 5 Prozent schloss die Aktie in New York am Donnerstag mit einem Minus von 3,2 Prozent bei 180,64 Dollar.