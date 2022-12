Die steigende Inflation in den USA und in deren Gefolge die heftigen Zinserhöhungen der Notenbank Fed haben den Ruf von Woods technologielastigen ETF stark in Mitleidenschaft gezogen. In der Markterholung nach dem ersten Corona-Schock im Frühling 2020 waren Wood und ihre Fondsmanager von der Anlagegesellschaft Ark Investment Management die Stars gewesen. Dass es damit schon lange vorbei ist, zeigt die 65-Prozent-Negativperformance ihres wichtigsten Anlageprodukts, dem "Ark Innovation ETF".