Mehrere Analysten haben am Wochenende ihre Bewertungen herabgestuft und ihre Kursziele gesenkt, was die Aktien am Montag weiter belastete. Die Analysten von Guggenheim stuften die Aktien von «Kaufen» auf «Neutral» herab. Obwohl Guggenheim das Kursziel von 424 Dollar für CrowdStrike-Aktien zurücknahm, glauben die Analysten, dass das Unternehmen letztlich noch stärker daraus hervorgehen werde und langfristig investierende Anleger die Durststrecke durchstehen können.