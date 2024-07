Wood äusserte sich vor dem Hintergrund, dass die Tesla-Aktie in diesem Jahr bis zum 22. April um fast 43 Prozent gefallen ist. Der Verkauf von Elektrofahrzeugen hat sich weltweit verlangsamt. Eine Erholung in den letzten zwei Monaten hat den Grossteil der Verluste wieder wettgemacht, obwohl die Aktie immer noch weit hinter den anderen "Magnificent Seven" des Technologiesektors - darunter Nvidia, Apple und Meta - zurückliegt.