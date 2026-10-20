Der Nettogewinn von CATL stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 14,5 Prozent auf 21,2 Milliarden Yuan (rund 3,17 Milliarden Dollar), wie der weltgrösste Hersteller von E-Auto-Batterien am Dienstag mitteilte. Das war der geringste Anstieg seit fast zwei Jahren. Analysten hatten LSEG-Daten zufolge mit einem Plus von gut 40 Prozent gerechnet. Der Umsatz kletterte um 58,6 Prozent auf 165,2 Milliarden Yuan, verfehlte jedoch ebenfalls die Prognosen von Experten.
Der schärfere Konkurrenzkampf spiegelt sich vor allem im Heimatmarkt wider. Branchendaten zufolge fiel der Marktanteil von CATL in China bei der Installation von Batterien von 49,8 Prozent im Januar auf 40,9 Prozent im September. Der Rivale BYD steigerte seinen Anteil im gleichen Zeitraum von 17,4 Prozent auf 21,1 Prozent. Weltweit konnte CATL seine Vormachtstellung jedoch ausbauen. In den ersten acht Monaten des Jahres stieg der globale Marktanteil auf 39,4 Prozent von 37,7 Prozent im Vorjahr, während der Anteil des zweitplatzierten BYD sank.
(Reuters)