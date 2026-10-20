Der schärfere Konkurrenzkampf ​spiegelt sich vor allem im Heimatmarkt wider. ​Branchendaten zufolge fiel der ​Marktanteil von CATL in China bei der Installation von Batterien von ‌49,8 Prozent im Januar auf 40,9 Prozent im September. Der Rivale BYD steigerte seinen Anteil im gleichen Zeitraum von ​17,4 ​Prozent auf 21,1 ⁠Prozent. Weltweit konnte CATL seine Vormachtstellung ​jedoch ausbauen. In ⁠den ersten acht Monaten des Jahres stieg der ‌globale Marktanteil auf 39,4 Prozent von 37,7 Prozent im Vorjahr, während der Anteil des zweitplatzierten BYD ‌sank.