Das CDDC hatte erst am Mittwoch eine andere Art von Kreditereignis — eine staatliche Intervention — verworfen. Dabei ging es im 16 Milliarden Franken an Additional-Tier-1-Anleihen (AT1) der Credit Suisse, die behördlich abgeschrieben worden waren. Das CDDC befand, dass diese Papiere zu tief in der Schuldenhierarchie standen.