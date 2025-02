Drinnen versucht Merz, der am Nachmittag in Berlin nach der Abstimmungsniederlage noch angeschlagen wirkte, Normalität zu demonstrieren. Mehr als 50 Minuten lang tigert er über die Bühne, eine Hand meist in der Hosentasche, und erzählt, wofür die CDU stehe und was die anderen alles falsch machten. Selbst verwundert über seine Erlebnisse am Freitag erzählt er den Zuhörenden aber zunächst von den denkwürdigen Sondierungen im Bundestag. Bei den Treffen mit den Fraktionschefs von SPD, Grünen und der FDP habe eine Atmosphäre geherrscht - «da war nur Gift», erzählt er kopfschüttelnd.