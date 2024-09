«Man kann es nicht anders sagen: Da ist offenbar alles schiefgegangen, was schiefgehen kann», schrieb der Oppositionsführer in einer E-Mail am Sonntag. Deshalb stellten sich eine Vielzahl von Fragen, die die Bundesregierung zeitnah beantworten müsse. Merz verwies darauf, dass der Aktienkurs der Commerzbank bei rund 26,00 Euro liegen müsse, damit der Bund ohne Verluste mit seinem gegenwärtigen Bestand an Aktien aus dem damaligen Anteilserwerb herauskomme.