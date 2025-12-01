Spahn sagte, die entscheidende Frage sei, wie könne es nach einer Blockade zu einer weitreichenden Rentenreform kommen. Dann würden auch andere Pläne, etwa zur Reform des Bürgergeldes oder zur Beschränkung der Migration, stillstehen. Am Dienstag tagen die Fraktionen im Bundestag. Dann werde klar sein, wie die Stimmung sei. Spahn zufolge führt er bis dahin noch «freundliche Gespräche». Niemand gehe aus diesen eingeschüchtert nach Hause. «Ich drohe nicht.»