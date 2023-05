Banken profitieren grundsätzlich davon, wenn die Zinsen steigen. Ist dies bei Cembra auch so?

Steigende Zinsen bedeuten für uns in erster Linie steigende Refinanzierungskosten. Deswegen haben wir im Sommer begonnen, Zinserhöhungen am Markt konsequent weiterzugeben. Dass das Geld etwas kostet, ist ja grundsätzlich gesund in einer Volkswirtschaft. Die lang anhaltende Niedrigzinsphase war doch eher eine Ausnahmeerscheinung. Und der Zyklus, den wir jetzt erleben, ist per se nichts Neues, und wir haben in der Vergangenheit bewiesen, dass wir damit umgehen können.