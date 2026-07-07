Zwei Abgänge

Volker Gloe (bisher Chief Risk Officer) und Christian Stolz (bisher Business Unit Leader Payments) treten im Laufe des Jahres vorzeitig in den Ruhestand. Gloe war seit dem Börsengang 2013 für das Risikomanagement verantwortlich, Stolz stiess 2022 als Gründer und CEO von Byjuno zu Cembra und hat laut den Angaben das Geschäftsfeld «Buy Now Pay Later» etabliert. Seit 2024 war er Mitglied der Geschäftsleitung.