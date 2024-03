Mit der Neustrukturierung in die zwei Geschäftsbereiche Lending und Payments wird Stolz, Leiter Payments, per 1. April 2024 Mitglied der Geschäftsleitung, wie Cembra am Freitag mitteilte. Er ist Gründer des Fintechs Byjuno und seit der Übernahme durch Cembra im Herbst 2022 im Managementteam der Bank.