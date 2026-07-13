Centiel hat unter dem im Juni 2026 abgeschlossenen Rahmenvertrag mit Neo Critical Power den ersten Auftrag im US-Markt erhalten. Der Auftrag hat einen Wert von 8,7 Millionen US-Dollar und umfasst die Lieferung eines unterbrechungsfreien Stromversorgungssystems für ein Rechenzentrum in den Vereinigten Staaten.