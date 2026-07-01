Er übernimmt die Funktion von Anke Ness, welche in eine Mutterschaftspause geht und das Amt deswegen abgibt. Der Wechsel erfolge im Rahmen einer geplanten Nachfolgeregelung, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.
Doria arbeitet seit Februar 2026 bei Centiel und war für die Übernahme der Funktion nach dem Zusammenschluss mit HT5 im April vorgesehen. Vorgängerin Ness war seit Mai 2025 Finanzchefin von HT5.
Vor seinem Wechsel war er unter anderem Verwaltungsrat und Interim-Manager bei Belimport sowie in leitenden Funktionen bei Logitech, Skullcandy und O'Neill tätig.
(AWP)