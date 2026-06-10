Im laufenden Jahr erwartet die Tessiner Technologiefirma erste Umsätze im niedrigen zweistelligen Millionenbereich, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Je nach Lieferplänen und Projektumsetzung wird dies zu einer erheblichen Aufwärtskorrektur der aktuellen Umsatzerwartungen führen. Eine aktualisierte Prognose werde mit den Halbjahreszahlen am 20. August präsentiert, kündigt Centiel in dem Communiqué an.