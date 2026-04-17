Nun wird die Centiel-Aktie unter dem Tickersymbol "CNTL" an der SIX kotiert. "Mit dem heutigen Börsengang von Centiel hat HT5 sein Ziel erreicht, einen 'Hidden Champion' an die Börse zu bringen", wird der frühere HT5-CEO und Verwaltungsrat von Centiel Gregor Greber einer Mitteilung zitiert.