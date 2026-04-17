Die Aktionärinnen und Aktionäre beider Firmen hätten dem Vorhaben am Montag an den jeweiligen Generalversammlungen zugestimmt.. Dabei schlüpft die Tessiner Firma Centiel in die «Börsenhülle» des Milchverarbeiters Hochdorf, aus der HT5 wurde.
Nun wird die Centiel-Aktie unter dem Tickersymbol "CNTL" an der SIX kotiert. "Mit dem heutigen Börsengang von Centiel hat HT5 sein Ziel erreicht, einen 'Hidden Champion' an die Börse zu bringen", wird der frühere HT5-CEO und Verwaltungsrat von Centiel Gregor Greber einer Mitteilung zitiert.
Damit entstehe eine an der SIX Swiss Exchange kotierte Techfirma mit internationaler Präsenz und grossem Wachstumspotenzial im Bereich der unterbrechungsfreien Stromversorgung, teilte HT5 am Montagabend mit.
(cash/AWP)