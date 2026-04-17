Der Eröffnungskurs lag bei 3,20 Franken, womit das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von rund 261 Millionen Franken erreichte, teilte SIX kurz nach Handelseröffnung mit. Der Start in den Handel war fulminant. In den ersten Handelsminuten zog der Wert der Papiere um über 17 Prozent an.