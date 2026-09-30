Die Titel von Rieter sind denn auch nur noch ein Schatten ihrer selbst. Das Allzeithoch bei über 60 Franken wurde zum Jahreswechsel 2006/2007 erreicht, und auch in der jüngeren Vergangenheit gab es tiefe Einschnitte – so etwa Mitte September infolge einer Herabstufung von «Neutral» auf «Sell» durch die UBS. Die zuständige Analystin senkte auch das Kursziel, und zwar auf 2 von 3,1 Franken. Die Aktie gab daraufhin in zwei Handelstagen um 23 Prozent nach.