Die Aktien des weltgrössten Arznei-Auftragsfertigers Lonza gewinnen am Freitag 1 Prozent auf 350 Franken, währende der Gesamtmarkt gemessen am Swiss Market Index (SMI) 0,2 Prozent verliert. Der Titel hat seit Jahresbeginn 24 Prozent verloren, was die schlechteste Performance im Schweizer Leitindex darstellt.