Milliardengrab Auftragsfertigung

Dennoch versucht Gelsinger, TSMC mit dem Aufbau einer eigenen Auftragsfertigung Marktanteile abzujagen. Unterstützt mit üppigen Staatshilfen kündigte er in den vergangenen Jahren den Bau zahlreicher neuer Fabriken mit einem Investitionsvolumen von insgesamt mehreren Dutzend Milliarden Dollar an. Eine davon sollte in Magdeburg entstehen. Dieses und einige andere Projekte liegen wegen Intels wirtschaftlicher Probleme inzwischen allerdings auf Eis.