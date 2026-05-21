Molecular Partners ist seit November 2014 an der SIX gelistet. Kam das IPO zum richtigen Zeitpunkt?

Das ist eine gute Frage. Ein IPO wird dann spannend, wenn man ein Produkt in einer mittleren bis späten klinischen Phase hat. Unser IPO hatten wir damals mit unserem Ophthalmologie-Produkt Abicipar durchgeführt. Dann hatten wir aber ein Problem mit diesem Produkt. Und dann kam, wie erwähnt, Covid. Jetzt befinden wir uns im dritten Anlauf. In meinen Augen ist es gut, an der Börse gehandelt zu sein, wenn man klinische Daten vorweisen kann. Dazwischen, das muss man ehrlicherweise sagen, braucht es eine Firma wie uns an der Börse nicht. Während dieser Zeit ist es unser Job, Geld einzusetzen und wieder klinische Daten zu liefern. Und das macht man eher als Privatfirma. In einem anderen Setting, beispielsweise in den USA, hätte man die Firma vielleicht liquidiert und eine neue gegründet. In der Schweiz bleibt man da konstant und zieht es durch. Jetzt geht es bei uns aber wieder los mit klinischen Daten.