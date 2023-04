Blume will nun die Kräfte wecken, die in den Konzern stecken und unter Diess ungenutzt blieben. Nach dem Vorbild der Sportwagentochter Porsche AG, die der 54-Jährige in Personalunion führt, sollen alle Marken sich an Kriterien des Kapitalmarkts orientieren und Volkswagen so an der Börse Auftrieb geben. Michael Muders von Union Investment begrüsst solche virtuellen Börsengänge, die Blume allen Sparten verordnet hat. "Wenn man den IPO-Prozess durchläuft, eine Due Dilligence macht, sich dem Kapitalmarkt stellt, werden Schwachstellen offengelegt." Das sei sehr disziplinierend für das Management.