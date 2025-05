Die Ergebnisse der ersten drei Monate zeigten, dass die Deutsche Bank in allen Bereichen klar auf Kurs sei, sagte CEO Christian Sewing in seiner am Donnerstag im Internet vorab verbreiteten Rede für die Hauptversammlung des Geldhauses in einer Woche in Frankfurt. «Das gibt uns Zuversicht, auch wenn die Unsicherheitsfaktoren in der Weltwirtschaft Anfang April zugenommen haben.» Die Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump am 2. April hatten weltweit für Turbulenzen an den Börsen gesorgt und die Unsicherheit über die globale Konjunkturentwicklung erhöht.