Gemäss Grossaktionär ⁠Artisan Partners, der im Dezember 2023 einstieg und inzwischen eine Beteiligung von ‌rund zehn Prozent hält, ist Barry Callebaut das einzige Unternehmen, das Kakao und Schokolade anbietet. «Das ist einfach ein Wettbewerbsvorteil», erklärte Artisan-Fondsmanager David Samra. Feld habe bei ‍der Erneuerung der internen Prozesse und Systeme des Unternehmens viel geleistet. Jetzt sei die Zeit gekommen, sich stärker den Kunden zuzuwenden. Dafür sei Schumacher genau der Richtige. «Hein kann sehr gut mit Kunden umgehen. Er ​ist sehr überzeugend. Er kennt sich in der Lebensmittelbranche aus», erklärte Samra. Schumacher erklärte in ‍einer Reuters vorliegenden internen Mitteilung an die Mitarbeiter: «Wir haben die klare Chance, auf den Wachstumspfad zurückzukehren, unsere Kultur zu stärken und unsere operative Leistung deutlich zu steigern.»