Solomons Aussage spiegelt eine breitere Realität an den Finanzmärkten wider, die stark auf die Social-Media-Posts von US-Präsident Donald Trump reagieren – insbesondere auf seinem Truth-Social-Kanal. Erst letzte Woche hatte Trump behauptet, der Iran habe zugesagt, die Strasse von Hormus nie zu schliessen – eine Aussage, die vom Iran nicht bestätigt wurde, aber dennoch die Börsen nach oben und die Ölpreise nach unten trieb.